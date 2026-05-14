Вакцина против клещевого энцефалита в Карелии - для избранных?

Текст: Елена Малишевская

Тревожные новости об укусах клещами приходят практически из всех районов Карелии. По данным Роспотребнадзора на 10 мая, в республике с начала эпидсезона зарегистрировано 458 случаев присасывания клещей, из них 136 - у детей. А между тем, дополнительная партия вакцины против клещевого энцефалита в количестве 10 тысяч доз, закупленная региональным минздравом специально для детей, досталась далеко не всем. Партия закончилась за один день.

9 апреля минздрав Карелии опубликовал объявление:

«Как никогда активно в этом году жители Карелии вакцинируются против клещевого энцефалита. Хотя в предыдущие годы, несмотря на наши призывы, такого ажиотажа не было. Предполагая такой спрос, мы закупили больше доз – 10 000, но вакцины всё равно не хватило: она закончилась через две недели. Поэтому приняли решение закупить дополнительную партию – ещё 10 000 доз».

В минздраве подчеркнули, что вакцинация против клещевого энцефалита не включена в национальный календарь профилактических прививок, которые делаются бесплатно и вакцина для которых закупается централизованно по линии минздрава России за счет средств федерального бюджета. В Карелии вакцина против клещевого энцефалита ежегодно закупается за счет средств республиканского бюджета.

«В 2026 году вакцину закупаем только для бесплатной вакцинации и ревакцинации детей 3-17 лет в пределах выделенного финансирования. Обращаем внимание: взрослых этой вакциной бесплатно не прививаем»,

- отметили в министерстве здравоохранения Карелии.

Ажиотаж на вакцинацию в этом году понятен: ранняя весна, первое присасывание клеща было зарегистрировано 28 марта — пострадал восьмилетний ребенок. Кроме того, много печальных и трагических историй, которые у всех на слуху. За одной из них до сих пор следит вся республика: в мае прошлого года клещ укусил мальчика Севу в деревне Святозеро Пряжинского района, насекомое отправили на анализ, а ребенку ввели иммуноглобулин. Мальчик доучился в школе, чувствовал себя хорошо, но потом его состояние ухудшилось. Севу госпитализировали в Детскую республиканскую больницу. Мальчика прооперировали в Петрозаводске, и долгие месяцы, почти год он проходит реабилитацию в Москве. Только в сентябре, спустя четыре месяца после укуса энцефалитного клеща, Сева впервые встал на ноги, в октябре впервые заговорил с помощью голосового помощника.

В Пряжинском районе в майские праздники уже в этом году семилетнюю Вику укусили сразу два клеща, один из них оказался энцефалитным.

Семья находится в напряженном ожидании. Инкубационный период клещевого энцефалита — это время от момента попадания возбудителя в организм до появления первых симптомов болезни — в среднем составляет 7–12 дней, но может варьироваться от 1 до 30 дней.

В апреле в школьных чатах Петрозаводска начали составлять списки родителей, желающих бесплатно привить своих детей против клещевого энцефалита. Естественно, все хотели и все записывались. Каково же было разочарование родителей, когда буквально на следующий день после начала вакцианции им сообщили, что дозы закончились, всем не хватило. Обещали всех привить, а получается, что привили избранных.

«Уважаемые родители! Неприятная новость. Прошу отнестись с пониманием. В этом году в школу выдали ограниченное количество вакцины от клещевого энцефалита. Делали только первую вакцинацию (т.е. тем, кто впервые) и то только тем, кто записался очень давно. Необходимо обратиться в поликлинику и попробовать сделать прививку там».

- сообщили в школьном чате петрозаводской школы № 2.

«Мы обратились в поликлинику, но вакцина закончилась и там. Медики нас отправили в школу - там должны сделать прививку. В общем, куда-то делись дополнительные 10 тысяч доз»,

- рассказали нам родители учеников школы № 2.

В Ломоносовской гимназии тоже составляли списки: планировалось, что прививки сделают всем школьникам. В итоге как минимум целая параллель - три шестых класса - осталась без прививок.

«Мы не знаем, на каких классах эти дозы закончились, но шестиклассникам не сделали никому. А моя дочь ходит в детский сад, ей шесть лет, там вообще не предлагали сделать прививку. Хотя минздрав Карелии сообщал о бесплатной вакцинации детей с 3 до 17 лет. В поликлинику № 2, куда мы относимся, обращаться было бесполезно, ведь именно оттуда вакцина поступила в школу. Если она закончилась в школе, значит, она закончилась и в поликлинике»,

- рассказала нам мама шестиклассника.

Аналогичная ситуация была и в лицее № 40. Списки составили, но привили не всех. Конечно, у нас нет полной картины по школам и детским садам Петрозаводска. Может быть, какому-то учебному заведению повезло больше остальных. Но то, что количества вакцины было катастрофически мало для Карелии - эндемичного региона по клещевому энцефалиту - это факт.

Мы позвонили в городскую поликлинику № 2 - узнать, есть ли вакцина. Администратор ответила: «У нас ее и не было, позвоните в платные услуги». В отделении платных услуг сообщили, что вакцина была в апреле в количестве 50 доз. Закончилась.

Впрочем, в нескольких частных клиниках Петрозаводска вакцина против клещевого энцефалита есть. Не будем им делать рекламу, скажем только, что уколоться стоит недешево. А таких процедур в течение года - чтобы выработался иммунитет - надо сделать три.

Только в Петрозаводске с начала эпидсезона зарегистрировано 22 обращения, пострадали девять детей. В Роспотребнадзоре сообщили, что в Карелии уже два случая клещевого боррелиоза, случаев клещевого энцефалита пока нет. Что делать тем, кому вакцины не досталось? Видимо, молиться и надеяться на лучшее.