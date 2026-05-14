У добровольцев карельского отряда «ЛизаАлерт» появился свой дом

В Петрозаводске для поисковиков отряда «ЛизаАлерт» выделили помещение, где они смогут хранить снаряжение и проводить мастер-классы. В арендуемом помещении добровольцы будут хранить рации, навигаторы, палатки, а также проводить обучение участников поискового отряда и новичков, а также сборы. Сейчас волонтеры дружной командой наводят порядок в новом пространстве: убираются, моют окна, устанавливают мебель. Наш оператор Евгений Евдокимов - доброволец поискового отряда «ЛизаАлерт», поэтому пока волонтеры таскали мебель и мыли полы, он снял для нас видео.

Напомним, что отряд регулярно проводит программы для новичков. В последнем обучении участвовал вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов. В отряде появилось новое направление — конное.

В апреле карельский отряд получил 8 заявок на поиски людей. Шесть человек добровольцам удалось найти живыми, один пропавший погиб, поиски еще одного продолжаются.