Воинственному мужчине с ножом озвучили приговор в Сортавале

Жителю Сортавальского округа вынесли приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается в паблике Сортавальского городского суда.

По данным источника, мужчина был пьян, когда на почве личных неприязненных отношений нанес не менее пяти ударов ножом своему знакомому. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В суде агрессор полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.