Воспитатели детсада дорезали маленькой девочке палец на ноге

В Дагестане воспитанница детского садика лишилась пальца на ноге. Воспитатели ничего не сообщили родителям о произошедшем.

Двух воспитательниц и няню арестовали, с работы их уволили. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Серьезную травму трехлетняя девочка получила 8 мая в садике. Родители отвезли ее в больницу, где медики диагностировали травматическую ампутацию мизинца на правой ноге.

В полиции РИА Новости сообщили предварительную версию произошедшего. Девочке прищемило мизинец, он начал отрываться, воспитатели его дорезали, а палец положили в колготки, откуда он выпал дома. Также сообщается, что заведующую дошкольным учреждением в Махачкале уволили после случившегося.