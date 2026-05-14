Оторвавшийся капот едва не влетел в другие машины в Петрозаводске

Опасную ситуацию запечатлел утром 14 мая регистратор очевидца перед мостом, соединяющим Древлянку и Кукковку. Запись выложили в паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

У отечественной легковушки на ходу оторвался капот. Деталь взмыла в воздух, сделала пару кувырков, едва не задев другие машины и свалилась на проезжую часть. Водитель, потерявший деталь своей машины, остановился.

В апреле «Петрозаводск говорит» писал, как в районе указателя на станцию Заделье у машины на ходу отлетело заднее стекло.