Поездки в Китай, Корею и Африку стали популярнее у туристов из Карелии

Во время майских праздников туристические предпочтения жителей Карелии сместились в сторону редких зарубежных направлений. По данным аналитики роуминга на основе обезличенных данных абонентов МегаФона, рост спроса особенно заметен в странах Азии: Шри‑Ланка (+75%), Монголия (+10%), Китай (+81%) и Республика Корея (+200%).

Интерес к дальним маршрутам усилился и на Ближнем Востоке: поездки в Саудовскую Аравию выросли в регионе в целом на 42%, у жителей Карелии — на 66%. Это может быть связано с развитием туристической инфраструктуры в стране и появлением новых интересных направлений.

Популярность увеличивается и в странах Южной Америки: Венесуэла (+63%), Уругвай (+55%), Бразилия (+52%), Колумбия (+42%) и Эквадор (+27%).

Далее география поездок у россиян переходит к африканскому направлению, где динамика оказалась разнонаправленной: положительный рост показали Камерун (+100%), Намибия (+36%), Марокко (+27%), Замбия (+24%) и Эфиопия (+19%).

Среди европейских направлений карельские туристы чаще выбирали Болгарию (+141%), Румынию (+83%) и Сербию (+10%). В странах СНГ лидерами по въезду оставались Беларусь, Узбекистан и Азербайджан.

На майские больше всего путешествовали жители больших городов — Москва и Санкт‑Петербург — а также жителей российских регионов: Московской, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Ростовской и Нижегородской областей. В Северо‑Западном округе активнее всех путешествовали петербуржцы, калининградцы, мурманчане, вологжане и архангелогородцы.

