Действие нового романа о постапокалипсисе перенесли в Карелию

Этим летом поклонники вселенной «S.T.A.L.K.E.R.» смогут насладиться новинкой от писателя Дениса Бригсона. В июне на прилавках магазинов и маркетплейсах появится книга «Карельский ареал. Предотвратить Зону» от издательства АСТ (16+).

Действие разворачивается в карельской глубинке, где обитатель Чернобыльской зоны отчуждения по прозвищу Рыбак становится очевидцем странных событий, которые напоминают ему прошлое.

К нему заглядывает майор-пограничник, который помогает Рыбаку понять, что такое — Зона. Старик и майор отправляются в опасный поход, чтобы найти человека на атомной станции-оборотне и предотвратить формирование новой Зоны отчуждения.