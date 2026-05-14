Девочку, которая едва не убила мужчину на улице, отправили в колонию

Несовершеннолетней, которая жестоко избила мужчину на улице в Петрозаводске, вынесли приговор. Ее признали виновной в покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений.

Пьяная 15-летняя школьница вступила в перепалку с незнакомым 41-летним мужчиной у бара на Невского в октябре прошлого года. Из-за какого-то незначительного повода она избила ногами мужчину. Тот поспешил укрыться от разъяренной девушки во дворе на Коммунистов и сел на землю у бытовки. Но школьница продолжила наносить удары ногами, потом металлической трубой и бросила в голову пострадавшего кирпич.

Убить мужчину ей помешали прохожие, которые вызвали полицию. Хулиганку задержали, а потерпевшему оказали медицинскую помощь. На время расследования девушка была под домашним арестом. Суд приговорил ее к воспитательной колонии на два с половиной года.