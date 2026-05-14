14 мая 2026, 13:10
Движение через переезд ограничат в субботу в Петрозаводске
Дачникам и другим водителям нужно будет ехать или в объезд, или выезжать пораньше
Неудобства для петрозаводских водителей продолжаются. Переезд на Пряжинском шоссе закроют для проезда и 16 мая. Об этом предупредили в РЖД. Неудобства вызваны проведением работ.
Движение через железнодорожный переезд полностью закроют в субботу с 06:00 до 09:00. А с 9:00 до 15:00 введут реверсивное движение. Водителей попросили искать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.
Движение через переезд в карельской столице ограничивают с 12 мая.