12 мая 2026, 10:17
Железнодорожный переезд наглухо закроют в Петрозаводске

Ремонтные работы пройдут на переезде на Пряжинском шоссе в карельской столице
В Петрозаводске на несколько часов полностью закроют для транспорта железнодорожный переезд на Пряжинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По данным ОЖД, в связи с производством работ движение по переезду закроют с 18 часов 12 мая до 3 часов 13 мая. В этот период проезд через пути будет невозможен. Водителей попросили заранее готовить пути объезда.

