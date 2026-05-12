12 мая 2026, 10:17
Железнодорожный переезд наглухо закроют в Петрозаводске
Ремонтные работы пройдут на переезде на Пряжинском шоссе в карельской столице
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске на несколько часов полностью закроют для транспорта железнодорожный переезд на Пряжинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
По данным ОЖД, в связи с производством работ движение по переезду закроют с 18 часов 12 мая до 3 часов 13 мая. В этот период проезд через пути будет невозможен. Водителей попросили заранее готовить пути объезда.
Ранее сообщалось о том, что взрывы прогремят сегодня на карьере в Кондопожском районе.