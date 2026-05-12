В Карелии пересмотрят отказы в пособии многодетным родителям

Многодетные смогут получить пособие даже если их доходы больше прожиточного минимума, об этом заявили в карельском отделении социального фонда.

Нововведение в законодательстве, которое вступит в силу с 22 мая, позволит многодетным семьям сохранить возможность получать соцподдержку еще на один год при условии, что среднедушевой доход их семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%.

Прожиточный минимум на душу населения, который применяется для определения нуждаемости семьи, в 2026 году в Карелии составляет 22 283 рубля в северных районах и 20 812 рублей в остальных районах и Петрозаводске.

«Отделение Социального фонда по республике Карелия беззаявительно продлит выплату единого пособия родителям с тремя и более детьми, которые обращались за повторным назначением, но в период с 1 января по 22 мая 2026 года получили отказ только из-за небольшого превышения среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума»,

- отметили в организации и добавили, что повторно обращаться с заявлением семьям не нужно. Информацию о решении можно будет найти в личном кабинете на сервисе Госуслуги.

Размер назначенного единого пособия по пересмотренному решению составит 50% регионального прожиточного минимума для детей. В Карелии это 10 807 рублей в северных районах и 10 094 рублей в остальных районах и Петрозаводске. Семьям, которым пересмотрят решение, выплату переведут за весь период с даты подачи заявления, но не ранее чем с 1 января 2026 года.