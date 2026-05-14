Первая гроза гремит в Петрозаводске

Раскаты грома слышны в разных районах карельской столицы и на подступах к городу. Об этом пишут в соцсети. Еще утром 14 мая гроза в Петрозаводске была под сомнением. Онежское озеро и ветер оказались своего рода щитом на пути грозового фронта. Вместе с грозой ожидаются и ливни.

«Громыхает часто на Перевалке», - написали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

«Гремит в центре!» - оставляют комментарии в сообществе.

«На Энтузиастов с Ю-З были слышны далекие раскаты грома»;

«Октябрьский гремит»;

«Громыхнуло, Кукковка»;

«Сулажгора гремит»;

«Варкауса гремит».

Предупреждение синоптиков из-за продлится до девяти вечера сегодняшнего дня. Но расслабляться не стоит. В пятницу в Карелии также возможны грозы – предупреждение гидрометцентра будет действовать с полудня 15 мая до 21 часов.