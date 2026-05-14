Дачнику с пистолетом Макарова и коноплей привлек внимание полицейских

В Республике Марий Эл полицейские задержали местного жителя, который обвиняется в хранении и обороте наркотиков и оружия, сообщает «Лента.ру».

По данным источника, полицейские пришли с проверкой к мужчине, который выращивал у себя на участке коноплю. Чтобы запах не почувствовали на улице, он установил вентиляцию с фильтром. При обыске у злоумышленника обнаружили пистолет Макарова и 28 патронов.

По словам задержанного, наркотики он выращивал для себя, а пистолет случайно нашел и хранил, поскольку любит стрелять по железной бочке.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.