«Бесправный» водитель врезался в дерево в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Петрозаводска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось днем 13 мая на улице Онежской флотилии.

По данным источника, 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, не имея права управления транспортными средствами, сел за руль и не справился с управлением. Мужчина съехал с дороги, а затем врезался в дерево. В результате происшествия горе-водитель получил травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

