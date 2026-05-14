14 мая 2026, 13:15
Происшествия

«Бесправный» водитель врезался в дерево в Петрозаводске

В карельской столице устанавливаются обстоятельства ДТП на улице Онежской флотилии
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось днем 13 мая на улице Онежской флотилии.

По данным источника, 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, не имея права управления транспортными средствами, сел за руль и не справился с управлением. Мужчина съехал с дороги, а затем врезался в дерево. В результате происшествия горе-водитель получил травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

