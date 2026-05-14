14 мая 2026, 14:25
Владельцев незаконных гаражей предупредили об их демонтаже
Мэрия карельской столицы решила демонтировать очередные объекты
Фото: Администрация Петрозаводского городского округа
Администрация Петрозаводска решила демонтировать очередные незаконные конструкции в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На этот раз бой будет дан гаражам, расположенным в районе дома № 14В на Октябрьском проспекте.
Владельцы объектов проинформированы о необходимости освободить самовольно занятые участки. Сделать это необходимо до 18 мая.
Ранее в Петрозаводске запустили электробус с панорамными окнами.