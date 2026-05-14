Владельцев незаконных гаражей предупредили об их демонтаже

Администрация Петрозаводска решила демонтировать очередные незаконные конструкции в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На этот раз бой будет дан гаражам, расположенным в районе дома № 14В на Октябрьском проспекте.

Владельцы объектов проинформированы о необходимости освободить самовольно занятые участки. Сделать это необходимо до 18 мая.

Ранее в Петрозаводске запустили электробус с панорамными окнами.