Алекси Раумо не смог явиться в суд из-за болезни

14 мая в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение громкого уголовного дела против Алекси Раумо.

Бывший внештатный советник главы Карелии, экс-заместитель руководителя Корпорации развития Карелии обвиняется во взятках и мошенничестве. Предполагалось, что 14 мая Раумо будет участвовать в судебном заседании. Ранее он был удален из процесса за неуважение к суду и эпатажное поведение. Но в мае судья Оксана Булаева удовлетворила ходатайство защиты вернуть подсудимого в зал судебных заседаний. Раумо объяснял свое поведение нервным срывом.

Однако на заседании в четверг Раумо в суде так и не появился. Его адвокат Александр Родионов со ссылкой на сотрудников следственного изолятора сообщил, что Раумо заболел и у него постельный режим. Ему с подзащитным встретиться не удалось.

Одновременно Булаева сказала, что в суд не поступало официальных документов о состоянии здоровья Раумо, хотя по телефону подтвердили, что он заболел. В этой ситуации судебное заседание отложили на 15 мая. Хотя нет гарантии, что подсудимый так быстро поправится и сможет участвовать в процессе.