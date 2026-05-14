Синоптики предупредили о дожде и грозе в ряде районов Карелии 15 мая

В пятницу, 15 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём — кратковременный дождь. Ветер ночью северо-западный, северный, днём — северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днём +16...+18°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днём в отдельных районах — гроза. Ветер ночью северный, северо-западный, днём — северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5...+10°С, местами до +1°С, днём +16...+21°С, местами до +12°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале ночью +4 °C, днём +18 °C.

В Кеми ночью +2 °C, днём +13 °C.

В Кондопоге, Медвежьегорске и Олонце ночью +10 °C, днём +20 °C.

В Пудоже ночью +9 °C, днём +23 °C.

В Сегеже ночью +9 °C, днём +19 °C.

В Сортавале ночью +6 °C, днём +17 °C.

В Суоярви ночью +10 °C, днём +19 °C.