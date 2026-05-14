Карельские полицейские нашли сайты с поддельными лекарствами

В МВД по Карелии подвели итоги международной операции по борьбе с преступлениями в сфере фармацевтической деятельности «Пангея».

По данным источника, было проведено 113 мероприятий в офлайн-режиме: проверки обращений граждан о случаях оборота лекарственных средств и медицинских изделий, о предпринимательской деятельности в сфере оказания медицинских услуг без лицензии, проверки транспортных средств, перевозящих лекарственные средства.

Кроме того, правоохранители изучили более 120 интернет-ресурсов, 44 из которых могут заблокировать по решению Роскомнадзора за незаконный оборот фальсифицированных, незарегистрированных, запрещенных к свободному обороту лекарственных средств и медицинских изделий.

Еще 19 сайтов содержали информацию о продаже препаратов для снижения веса. Остановлена работа интернет-магазина, реализующего товары для похудения, в составе которых есть сильнодействующее вещество — сибутрамин. На 8 сайтах велась торговля рецептурными лекарствами для снижения веса.

По итогам операции в Роскомнадзор предоставлены подтверждения о наличии материалов с противоправным контентом на страницах 5 сайтов, выявленных полицейскими. В единую автоматизированную систему ведомства включено 19 ресурсов, размещавших противоправный контент.