Редчайший бриллиант продали за рекордную цену

На аукционе Christie’s в Женеве продан «Оушен Дрим» (Ocean Dream) — треугольный бриллиант голубовато-зеленого цвета весом 5,5 карата, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аукционный дом.

Алмаз купил частный клиент, его имя не раскрывается. Он отдал за камень 13,5 млн швейцарских франков (более $17,3 млн), что является рекордом для подобных лотов.

Бриллиант был найден в Центральной Африке в 1990-х годах и более чем вдвое превысил свою предыдущую цену — в 2014 г. он был продан на Christie’s примерно за $8,5 млн.

Торги по «Оушен Дрим» длились около 20 минут.