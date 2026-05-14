14 мая 2026, 16:20
Редчайший бриллиант продали за рекордную цену
Торги по «Оушен Дрим» в Женеве длились около 20 минут
Изображение от Freepik
На аукционе Christie’s в Женеве продан «Оушен Дрим» (Ocean Dream) — треугольный бриллиант голубовато-зеленого цвета весом 5,5 карата, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аукционный дом.
Алмаз купил частный клиент, его имя не раскрывается. Он отдал за камень 13,5 млн швейцарских франков (более $17,3 млн), что является рекордом для подобных лотов.
Бриллиант был найден в Центральной Африке в 1990-х годах и более чем вдвое превысил свою предыдущую цену — в 2014 г. он был продан на Christie’s примерно за $8,5 млн.
Торги по «Оушен Дрим» длились около 20 минут.