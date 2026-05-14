История с опасным столбом в Петрозаводске получила продолжение

Несколько дней назад жители Петрозаводска забили тревогу. На нижнем Чапаевском кольце появился опасный объект – фонарный столб с контактной сетью троллейбуса, нависший над проезжей частью.

Сегодня стало известно, что угрожающую жизни горожан и целостности транспорта опору заменят. На улице Шотмана приступили к установке нового столба, сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт».

«Старая опора находилась в аварийном состоянии и подлежала замене. Движение на участке организовано без изменений»,

— говорится в сообщении.

