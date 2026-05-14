14 мая 2026, 16:58
Вблизи Кондопоги обнаружены останки четырех красноармейцев
Поисковики планируют продолжить работу на рубежах обороны Кондопоги
Бойцы отряда «Карельский рубеж» провели очередную поисковую разведку на рубежах обороны Кондопоги, сообщили в паблике «Поисковое движение Карелии».
По информации источника, на месте боя подразделений 367-го стрелкового полка с финскими егерями группы Ойнонен были обнаружены останки четырех красноармейцев.
«Все останки имели верховое залегание, были прикрыты лишь тонким слоем дерна и опавших листьев. На поверхности были видны только каски»,
— говорится в сообщении.
К сожалению, в этот раз солдатских медальонов не удалось обнаружить.
Сообщается, что поисковая работа на месте боя будет продолжена.