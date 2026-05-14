Вблизи Кондопоги обнаружены останки четырех красноармейцев

Бойцы отряда «Карельский рубеж» провели очередную поисковую разведку на рубежах обороны Кондопоги, сообщили в паблике «Поисковое движение Карелии».

По информации источника, на месте боя подразделений 367-го стрелкового полка с финскими егерями группы Ойнонен были обнаружены останки четырех красноармейцев.

«Все останки имели верховое залегание, были прикрыты лишь тонким слоем дерна и опавших листьев. На поверхности были видны только каски»,

— говорится в сообщении.

К сожалению, в этот раз солдатских медальонов не удалось обнаружить.

Сообщается, что поисковая работа на месте боя будет продолжена.