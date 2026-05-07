Судья согласилась вернуть Алекси Раумо на судебные заседания

7 мая в Петрозаводском городском суде продолжился уголовный процесс по делу бывшего внештатного советника главы РК Алекси Раумо, которого обвиняют в мошенничестве, взятках и присвоении служебного ноутбука. На этот раз судебное заседание прошло в открытом режиме.

Сторона гособвинения закончила представлять свои доказательства. Это стало поводом для ходатайства адвоката Раумо - Александра Родионова - о возвращении его подзащитного в зал суда. Ранее Раумо был удален из зала суда за вызывающее поведение вплоть до завершения прений сторон. Родионов сказал, что его подзащитный сожалеет о своем поведении. Сам Раумо, по словам его адвоката, объясняет свое поведение плохим психологическим и физическим состоянием, что и привело к нервному срыву.

К тому же судье Оксане Булаевой поступило ходатайство от Алекси Раумо о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Анатолия Цыганкова, который, считает Раумо, его оклеветал. Прокурор Константин Красников заметил, что данное ходатайство к рассматриваемому делу не относится, и просил отказать в удовлетворении ходатайства. Булаева отказала в ходатайстве Раумо. Между тем, сообщил Родионов, заявление Раумо, направленное против Цыганкова, рассматривается в правоохранительных органах.

Раумо просит суд допросить Дмитрия Родионова, в прошлом вице-премьера карельского правительства, который сейчас находится в розыске. В своем ходатайстве Раумо пишет, что Родионов замешан в коррупционных связях. Так как Родионов находится в розыске, судья отказала и в этом ходатайстве. Кстати, это ходатайство Раумо направил в Верховный суд РК, Верховный суд России, и даже в Финляндскую Республику.

Последним судья рассмотрела ходатайство адвоката о возвращении Раумо в зал заседаний. Красников сказал, что это было бы актом милосердия со стороны судьи, так как Раумо не доказал, что готов изменить свое поведение. Прокурор тем не менее просил вернуть Алекси Раумо в зал суда. Он считает, что было бы справедливо, если суд пойдет навстречу стороне защиты. Оксана Булаева согласилась вернуть Раумо в зал заседаний. Следующее судебное заседание состоится 14 мая.