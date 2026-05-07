Снижение ставок возвращает покупателей на рынок вторичного жилья

По оценке ВТБ, в апреле общий объём выданной ипотеки в России составил примерно 360 млрд рублей — почти на 10% больше, чем в марте, и на 24% выше уровня апреля прошлого года. За четыре месяца 2026 года россияне оформили ипотек на покупку первичного и вторичного жилья примерно на 1,4 трлн рублей — это на 55% больше, чем за январь–апрель 2025 года.

На фоне постепенного смягчения политики ЦБ и снижения рыночных ставок восстанавливается спрос на вторичное жильё, растёт доля рыночной ипотеки. По оценке старшего вице‑президента ВТБ Алексея Охорзина, это признак оживления вторичного рынка: многие покупатели, которые откладывали приобретение жилья из‑за высоких ставок и изменения условий льготных программ, возвращаются к решению квартирного вопроса.