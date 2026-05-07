В Петрозаводске захоронили землю с мест боев в зоне СВО

В преддверии празднования Великой Победы в Петрозаводске у Мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» состоялась торжественная церемония захоронения земли, собранной на территории, где проходили боевые действия СВО – в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской, Запорожской, Курской, Брянской и Белгородской областях. Землю доставили в столицу Карелии в боевых гильзах, собранных на полях сражений.

Проекту дали название – «Земля памяти» – как символ единства подвига героев Великой Отечественной войны и бойцов специальной военной операции.

К участникам церемонии обратился Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Это земля с мест, где героически пали наши сыновья, братья, отцы и друзья. Это частичка мужества, верности Отчизне. Наша память, память наших героев. И это - залог нашего единства и нашей веры в Победу! Это то, что мы навсегда передадим нашим детям, нашим внукам и нашим правнукам,

– сказал руководитель региона.

Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова отметила, что проект «Земля памяти» направлен на сохранение исторической памяти о военнослужащих – участниках специальной военной операции, увековечение подвига защитников Отечества и укрепление преемственности поколений.

Сегодня мы с вами собрались у знакового для каждого мемориала – Вечного огня. Теперь это место будет наполнено родной землей, которую защищают наши мужчины. Вечная память тем, кто уже не вернется с полей сражений, вечная гордость за наших мужчин, которые как и в годы Великой Отечественной войны, так и сейчас защищают Родину,

– сказала Юлия Белехова.

Ветераны специальной военной операции передали кадетам гильзы с землей для проведения церемонии захоронения. Ребята бережно высыпали землю в специально подготовленные места и накрыли ее еловым лапником.

Проект «Земля памяти» имеет особое значение: теперь у Вечного огня в Петрозаводске каждый сможет почтить память пропавших без вести или павших бойцов, которые защищали Отечество от военной агрессии украинских националистов.

Сегодняшний день войдет в историю региона. Мы захоронили землю, политую кровью наших защитников, и с ней в родную Карелию вернулась частица душ наших родных.

– сказала супруга офицера, погибшего в зоне СВО.

Гильзы, в которых привезли землю с мест сражений, передадут в Центр воинской славы – музейное пространство, посвященное Великой Отечественной войне и специальной военной операции.