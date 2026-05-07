В преддверии Дня Победы бойцам СВО из Карелии доставили гумпомощь

Почти 60 тонн с предметами первой необходимости, строительными материалами, автомобильными запчастями, медикаментами и личными посылками от жителей Карелии доставили землякам, защищающим интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции. Грузовики вновь преодолели тысячи километров, чтобы привезти груз для бойцов в ЛНР и ДНР, а также в Курскую и Белгородскую области. Конечной точкой маршрута стал подшефный Васильевский район Запорожской области – сюда привезли материалы, необходимые для восстановления и ремонта городской инфраструктуры.

Выполнять поставленные задачи военнослужащим помогут автомобили «Нива», УАЗ «Патриот», три УАЗа «Буханка», четыре квадроцикла и шесть квадрокоптеров – их удалось приобрести при поддержке Правительства Карелии, благотворительного фонда «Тепло Карелии», региональных отделений партии «Единая Россия» и движения «Общероссийский народный фронт», предпринимателей и волонтеров региона.

Бойцы тепло благодарили всех участников акции по сбору груза «Во имя Победы», которую инициировал Артур Парфенчиков. Многие из них отмечали, что помощь из родного дома повышает боевой дух солдат, и, как всегда, отдельные слова благодарности звучали для всех детей, которые отправили фронтовые «треугольники» – письма со словами поддержки и поздравлениями с одним из самых главных праздников – Днем Великой Победы.

С начала 2026 года Карелия отправила военнослужащим в зону проведения СВО порядка 180 тонн груза.