В Хорватии обнаружили неповрежденную римскую могилу

В городе Винковци на востоке Хорватии во время раскопок на месте будущего нового городского рынка археологи обнаружили первую неповрежденную римскую могилу, сообщает «Российская газета».

По данным источника, захоронение является частью древнего некрополя Цибалы, который был важным военным и торговым центром на перекрестке между Востоком и Западом. Ранее на этом месте было обнаружено 44 римских могилы.

Сообщается, что обнаруженная гробница построена из кирпича. В ней, по предварительной оценке, обнаружен скелет мужчины в возрасте от 40 до 45 лет. В других могилах были обнаружены стеклянные сосуды для слез, фибулы (металлические застежки для одежды) и другие предметы римской эпохи.

Предварительно захоронения относят к II–III векам нашей эры.