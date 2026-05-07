8 мая на большей части Карелии ожидаются кратковременные дожди
В пятницу, 8 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью 0...+2 °C, днём +11...+13 °C. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём на большей части территории кратковременные дожди, местами гроза. Ветер северный, северо-западный умеренный, днём местами порывистый. Температура воздуха ночью -3...+2 °C, днём +9...+14 °C.
По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -1 °C, днём +11 °C.
В Кеми ночью -2 °C, днём +7 °C.
В Кондопоге ночью 0 °C, днём +11 °C.
В Медвежьегорске ночью -1 °C, днём +11 °C.
В Олонце ночью -1 °C, днём +13 °C.
В Пудоже ночью -2 °C, днём +12 °C.
В Сегеже ночью 0 °C, днём +11 °C.
В Сортавале ночью -2 °C, днём +13 °C.
В Суоярви ночью -1 °C, днём +11 °C.