8 мая на большей части Карелии ожидаются кратковременные дожди

В пятницу, 8 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью 0...+2 °C, днём +11...+13 °C. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём на большей части территории кратковременные дожди, местами гроза. Ветер северный, северо-западный умеренный, днём местами порывистый. Температура воздуха ночью -3...+2 °C, днём +9...+14 °C.

По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -1 °C, днём +11 °C.

В Кеми ночью -2 °C, днём +7 °C.

В Кондопоге ночью 0 °C, днём +11 °C.

В Медвежьегорске ночью -1 °C, днём +11 °C.

В Олонце ночью -1 °C, днём +13 °C.

В Пудоже ночью -2 °C, днём +12 °C.

В Сегеже ночью 0 °C, днём +11 °C.

В Сортавале ночью -2 °C, днём +13 °C.

В Суоярви ночью -1 °C, днём +11 °C.