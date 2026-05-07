Троллейбусы и автобусы изменят свои маршруты в Петрозаводске

В День Победы, 9 мая, общественный транспорт Петрозаводска изменит свои маршруты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В течение дня будут действовать необычные маршруты троллейбусов №1, 4, 7, а также автобусов №12, 17, 18, 19, 25, 26 и 32.

Изменения связаны с проведением в городе массовых мероприятий в честь праздника. Напомним, в этот день также будет ограничено движение автомобилей и другого транспорта.