07 мая 2026, 15:19
Троллейбусы и автобусы изменят свои маршруты в Петрозаводске
Общественный транспорт будет ходить иначе в День Победы
Фото: «Петрозаводск говорит»
В День Победы, 9 мая, общественный транспорт Петрозаводска изменит свои маршруты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
В течение дня будут действовать необычные маршруты троллейбусов №1, 4, 7, а также автобусов №12, 17, 18, 19, 25, 26 и 32.
Изменения связаны с проведением в городе массовых мероприятий в честь праздника. Напомним, в этот день также будет ограничено движение автомобилей и другого транспорта.