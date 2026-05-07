Движение в центре Петрозаводска закроют в День Победы

В связи с празднованием Дня Победы в центре Петрозаводска серьезно изменится схема дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как и обычно, площадь Кирова станет пешеходной зоной. Также 9 мая с 7:00 до 17:00 движение перекроют на улицах Фридриха Энгельса, Фаддеевской и Заводская Линия, а также на площади Ленина и проспекте Карла Маркса. Пешеходными зонами станут участки улиц Дзержинского (от ул. Свердлова до пр-кт Карла Маркса), Кирова (от ул. Германа Титова до пр-кт Карла Маркса), Куйбышева (от ул. Германа Титова до пр-кт Карла Маркса), Правды (от Казарменской ул. по направлению к пл. Кирова), Луначарского (от наб. Гюллинга по направлению к пл. Кирова), Пушкинской (от ул. Германа Титова по направлению к пл. Кирова). На этих территориях пройдет акция «Бессмертный полк» и эстафета Победы.

После окончания мероприятий движение откроют по улицам Фридриха Энгельса, Заводская Линия, Кирова, Дзержинского, площади Ленина и проспекту Карла Маркса (от площади Ленина до улицы Кирова). На остальных участках оно будет закрыто до 23:00.

Помимо этого 9 мая на территорию проведения массовых мероприятий не будут пускать людей на велосипедах и самокатах. Это делается для безопасности горожан.

