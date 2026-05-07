Россиянка продавала наркотические конфеты

Жительницу Свердловской области приговорили к 14,5 годам колонии за сбыт наркотических конфет, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, женщина вместе с сообщником с 2022 по 2024 годы в арендованной квартире выращивала грибы, содержащие псилоцин, затем изготавливала конфеты и продавала их через интернет-магазин в Telegram.

При обыске в квартире правоохранители обнаружили и изъяли 313 растущих грибов и конфеты с особой начинкой массой более четырех килограммов. Пяти покупателям сбыть товар злоумышленники успели.

Суд признал женщину виновной в преступлениях и назначил ей 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Дело в отношении ее подельника выделено в отдельное производство.