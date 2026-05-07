07 мая 2026, 11:23
Первый самолет из Самары прибыл в Петрозаводск
Авиасообщение связало столицу Карелии с еще одним крупным городом
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводск впервые прибыл пассажирский самолет из Самары. Об этом сообщает паблик аэропорта карельской столицы.
Рейсы с крупный город Поволжья будут выполняться с мая по сентябрь два раза в неделю - в среду и воскресенье. Время в пути составляет около двух часов. На маршруте работают современные канадские самолеты Bombardier CRJ-200, которые вмещают 50 пассажиров.
Ранее сообщалось о том, что открыто авиасообщение между Петрозаводском и Минском.