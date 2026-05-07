07 мая 2026, 11:30
Житель Карелии выплатил миллион пенсионеру после гибели супруги в ДТП
Виновник аварии выплатил пенсионеру компенсацию морального вреда
фото «Петрозаводск говорит»
Карельские приставы помогли жителю Ленобласти получить компенсацию морального вреда после ДТП, унесшего жизнь его супруги.
Пассажирский автобус столкнулся с автопоездом. В аварии погибла женщина, которая ухаживала за пожилым мужем. Состоялся суд, потерявшему жену мужчине полагалась компенсация.
Пристав отделения в Лахденпохье возбудил исполнительное производство и уведомил об этом жителя Карелии. Мужчина не стал уклоняться и выплатил миллион рублей потерпевшему жителю Ленобласти, детство которого пришлось на годы Великой Отечественной войны.