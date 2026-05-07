Житель Карелии выплатил миллион пенсионеру после гибели супруги в ДТП

Карельские приставы помогли жителю Ленобласти получить компенсацию морального вреда после ДТП, унесшего жизнь его супруги.

Пассажирский автобус столкнулся с автопоездом. В аварии погибла женщина, которая ухаживала за пожилым мужем. Состоялся суд, потерявшему жену мужчине полагалась компенсация.

Пристав отделения в Лахденпохье возбудил исполнительное производство и уведомил об этом жителя Карелии. Мужчина не стал уклоняться и выплатил миллион рублей потерпевшему жителю Ленобласти, детство которого пришлось на годы Великой Отечественной войны.