Тысячи мальков семги и лосося выпустили в реки Карелии

В Карелии подвели итоги пополнения рек рыбой. Семгу и лосося выпустили в апреле в реки – всего более 187 тысяч мальков, сообщили в региональном Минсельхозе.

«Регулярные выпуски способствуют восстановлению популяций ценных лососевых видов рыб в водных объектах республики Карелия и поддержанию в них биологического разнообразия»,

- считают в ведомстве.

153,5 тысячи мальков семги выпустили в реки Выг, Кемь и Сума. В Шую выпустили 33,7 тысячи мальков краснокнижного озерного лосося.

Мероприятия прошли под контролем комиссии, сформированной Росрыболовством.