Мошенники убедили пенсионерку в Карелии закрыть несуществующий кредит

В полицию Петрозаводска обратилась 72-летняя местная жительница и сообщила, что мошенники похитили накопления, рассказали в МВД по РК.

По данным источника, женщине в мессенджере пришло сообщение якобы от бывшего коллеги о том, что с ней скоро свяжется человек и проведёт «информационную работу».

Вскоре поступил звонок, и незнакомец сообщил, что в одном из московских банков злоумышленник оформил на её имя кредит на сумму 11 миллионов рублей под залог квартиры. Эти деньги, по словам афериста, были переведены на спонсирование незаконной деятельности. Позже пенсионерке позвонили «сотрудники ФСБ» и сообщили, что преступники пойманы, но при них было лишь пять миллионов рублей, а остальные шесть — женщине придётся искать самой, иначе отберут квартиру.

Затем «специалисты» банка сообщили о новом переводе от лица петрозаводчанки, который был заблокирован, но при выполнении операции Центробанк «поменял местами» сбережения женщины и свои деньги. «Банковские» финансы пенсионерке следовало оперативно вернуть. Женщина обналичила свои, разделила их на 8 равных частей, а также приобрела новый телефон и установила несколько программ. С помощью функции бесконтактной оплаты горожанка сделала переводы, веря, что деньги вскоре ей вернут. Ущерб составил 935 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.