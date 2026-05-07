07 мая 2026, 11:53
Подросток напал на мужчину с сумкой с миллионами в российском городе
В Москве задержали подростка за нападение на мужчину с миллионами, сообщает «Лента.ру».
По данным источника, мужчина планировал выгодно обменять рубли на иностранную валюту и договорился о встрече, на которую пришел 16-летний подросток с сумкой. Школьник предложил отойти в сторону, затем брызнул в лицо перцовым баллончиком и стал отбирать сумку, в которой были 3,8 млн рублей.
На помощь потерпевшему подоспели патрульные полицейские, которые оказались рядом с местом происшествия. Они задержали подростка. Тот рассказал, что откликнулся на объявление о работе и, согласно инструкции, купил сувенирные банкноты, похожие на доллары США. По указанию куратора он должен был отнять сумку и передать ее сообщнику.
Возбуждено уголовное дело о разбое.