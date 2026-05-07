Спортсменка из Карелии выступит на Кубке мира в Испании

Воспитанница Сортавальской спортивной школы Елена Лушина отобралась на Кубок мира по гребному спорту, сообщили в паблике «Центр спортивной подготовки».

На всероссийских соревнованиях «Кубок Победы» в Москве Елене не было равных в составе женской двойки и женской четверки. Высокие результаты позволили спортсменке завоевать путёвку на международный турнир, который уже в конце мая пройдет в Испании.

«Поздравляем Елену с успешным выступлением и желаем достойно представить Россию на международной арене», — говорится в сообщении.