07 мая 2026, 12:34
Спортсменка из Карелии выступит на Кубке мира в Испании
Елена Лушина отобралась на международный турнир по гребному спорту
Фото: паблик «Центр спортивной подготовки»
Воспитанница Сортавальской спортивной школы Елена Лушина отобралась на Кубок мира по гребному спорту, сообщили в паблике «Центр спортивной подготовки».
На всероссийских соревнованиях «Кубок Победы» в Москве Елене не было равных в составе женской двойки и женской четверки. Высокие результаты позволили спортсменке завоевать путёвку на международный турнир, который уже в конце мая пройдет в Испании.
«Поздравляем Елену с успешным выступлением и желаем достойно представить Россию на международной арене», — говорится в сообщении.