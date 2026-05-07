Буква в названии населенного пункта в Заонежье вызвала споры в соцсети

Одна буква в названии населенного пункта, указанном на дорожном знаке, вызвала недоумение у пользователей в паблике «Медвежьегорск Online». Будет ли кто-то исправлять исковерканное название на знаке – неизвестно.

«Проезжая по Заонежью, обратил внимание, что населенный пункт, который до этого года назывался Бор Пуданцев, теперь обозначен как Бор Буданцев. Удивлен. Кто-то объяснит, почему буква поменялась?»

- поинтересовался участник сообщества и опубликовал фотографию свежую и до переименования.

Руководитель общественной организации «Заонежье» Валентина Сукотова сообщила, что в настоящее время много новшеств, но территория не была Бором Пуданцев, а согласно картам Заонежского лесхоза была Шуньгским Бором.

«Рядом с Кажмой - вековечная деревня Пабережье, теперь это, согласно новому знаку, ПоберЕжье», - поделилась наблюдениями общественница. В комментариях также написали, что Шуньгский Бор и Бор Пуданцев – название одного места.

Другой пользователь отыскал старую карту Повенецкого уезда, на которой деревня называется Бор Пуданцев, с его слова до определенного времени она относилась к Петрозаводскому уезду. В целом пользователи паблика согласились, что плохо, когда названия коверкают.

Отметим, что в открытых источниках в Сети можно встретить название Бор Пуданцев (Шуньгский Бор).