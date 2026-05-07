07 мая 2026, 12:41
Женщина погибла после удара БПЛА по микроавтобусу в российском регионе
Новая жертва нападения дронов зафиксирована в Белгородской области
В Белгородской области 7 мая женщина погибла после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, нападение было совершено в селе Вознесеновка сегодня утром. Дрон ударил по микроавтобусу с людьми. В результате атаки погибла женщина, ранены двое мужчин.
Как отметил Гладков, за сутки в регионе за медицинской помощью обратились шесть человек, пострадавшие от прилета БПЛА.
