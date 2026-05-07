Женщина погибла после удара БПЛА по микроавтобусу в российском регионе

В Белгородской области 7 мая женщина погибла после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, нападение было совершено в селе Вознесеновка сегодня утром. Дрон ударил по микроавтобусу с людьми. В результате атаки погибла женщина, ранены двое мужчин.

Как отметил Гладков, за сутки в регионе за медицинской помощью обратились шесть человек, пострадавшие от прилета БПЛА.

