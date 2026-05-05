Выплаты ветеранам труда в Карелии не обеспечивают достаточную помощь

Текст, фото: Алина Гапеева

«Огласите весь список, пжалста»

Тридцать лет Светлана Ивановна из Пряжинского района отдала родной Карелии, доблестно трудясь и исправно платя налоги. Ее трудовой путь начался еще со школьной скамьи, и каждый период – от работы в совхозе, разносчицей почты до руководства местным Домом культуры – бережно зафиксирован в ее трудовой книжке и на портале Госуслуг. За свою работу получала благодарности, награды и поощрения.

В свои 50 лет, как и положено по закону северянкам, вырастившим двоих детей, Светлана вышла на заслуженный отдых. И тут началось самое интересное.

Неожиданно по «деревенскому» радио женщина узнала о возможности получить почетное звание «Ветеран труда Карелии». А вместе с ним – и государственную поддержку, о которой раньше даже не задумывалась. Для нее эта новость стала приятным открытием. Ведь льготы как-никак направлены на поддержку наименее защищенных граждан, имеющих особые трудовые заслуги. Это как раз то, что так нужно пенсионеру.

«Будешь жить как белый человек»,

– подбодрила ее соседка, выступившая в роли неофициального информатора.

Светлане показалось немного странным, что государство не проявляет активности в поиске кандидатов на звание «Ветеран труда» и тем более не информирует о полагающихся им льготах. Женщина принялась самостоятельно выяснять, как ей оформить статус «Ветеран труда» и на какие меры поддержки она может рассчитывать.

Как выяснилось, общероссийского перечня льгот для ветеранов труда на сегодня не существует. В каждом регионе проработаны свои привилегии для ударников труда. Какие? Перво-наперво женщина попыталась дозвониться оператору горячей линии МФЦ. Но вопрос Светланы Ивановны был тут же переадресовал оператору «Соцзащиты», а та, в свою очередь, послала обратиться по месту жительства. Только к работникам отдела по работе с гражданами в Пряжинском районе дозвониться Свете так и не удалось. Погрузившись в интернет, Светлана нашла подтверждение тому, что «ветеранские блага» в Карелии включают в себя единовременные денежные выплаты, а также компенсации в сферах транспорта, ЖКХ и медицинского обслуживания. Право на такие льготы имеют женщины с общим «белым» стажем 30 лет, а мужчины – с 35-летним стажем.

Всемирная паутина также разъяснила, что подать заявление на присвоение статуса ветерана можно тремя способами: по почте, через многофункциональный центр или через портал Госуслуг. Вот тебе и раз… Стоит учитывать, что почта в ее деревне не работает. Отправка бумажного заявления с документами сразу отпала. Не получилось также подать заявление через Госуслуги, недаром многие пользователи Госуслуг жалуются на то, что интерфейс онлайн-сервиса напоминает лабиринт — поиск нужной услуги бывает затруднительным, а главное — необходим стабильный интернет. А в ее деревне ситуация с интернетом складывается, как у Винни Пуха с медом: он если есть — то его сразу нет. В таком случае остается только личная поездка. Для Светланы это означало необходимость отправиться в Пряжу, что находится в 30 километрах от ее дома. В сельской глуши на автобусы надеяться не стоит, они там — большая редкость.

Бензин на собственную машину нынче кусается, конечно, но ради ветеранских льгот оно того стоит.

Бумаги, кабинеты, километры

После недолгой очереди в МФЦ в Пряже женщина, наконец, оказалась у окошка. Сотрудник, проявив исключительную вежливость и оперативность, быстро разобралась с ее вопросом. Все было объяснено доходчиво, и заявление на присвоение звания «Ветеран труда» было принято.

«Мы вам перезвоним, ожидайте!» – пообещала сотрудница.

И действительно, через десять дней раздался звонок. Приятный женский голос сообщил радостную новость: звание присвоено! Теперь предстояло снова посетить МФЦ, чтобы оформить еще два важных заявления: на получение удостоверения «Ветеран труда» и единовременной выплаты. На интернет новоиспеченный ветеран надеяться не стала, а снова завела машину, съездила, написала....

Но и это было еще не все. После двух визитов в Пряжу пенсионерку ждала еще более дальняя поездка.

«Удостоверение нужно будет получить лично в Петрозаводске, по адресу Варкауса, 1а»,

– уточнила сотрудница.

Ради заслуженных льгот Светлане пришлось запастись терпением и ехать в карельскую столицу за 80 километров.

В девять утра в петрозаводском отделе по работе с гражданами было оживленно – народу было столько, что яблоку негде было упасть. Персонал оказался загружен «под завязку». Работницам нужно было успеть все: принять всех, ответить на вопросы, успокоить недовольных и при этом ни в коем случае не ошибиться. Казалось, будто волосы у сотрудниц вот-вот заискрятся, как провода под высоким напряжением.

Наконец внимательная работница выдала Светлане Ивановне ценный документ под роспись и помогла оформить еще одно заявление — на компенсацию расходов за электроэнергию, вывоз твердых бытовых расходов и прочих материальных благ.

«Оформляли все через Госуслуги. Для самостоятельной подачи документов ушла бы уйма времени», — отметила Светлана, клиентка отдела по работе с гражданами.

Через три часа ликующая ударница труда вышла из центра с заветным документом – зеленой корочкой «Ветеран труда».

Светлана успела в в уме подсчитать, что при возврате 50 процентов расходов ЖКХ и электричества на ее карточку «капнет» ощутимая сумма компенсации. Жить можно. Поделиться своей «ветеранской» радостью она поспешила со старым знакомым.

Каждый со своим поленом

Ветеран труда Владимир Васильевич Немешаев из Новых Песков свои «ветеранские» заработал в компании «Шуялес». Трудился механиком, электриком – все работы прошел.

«В марте за электричество мы с супругой заплатили 1200 рублей, а нам вернули 110 рублей. За лесовоз дров отдали 10 тысяч, а вернули 1700 рублей. Дрова же еще надо распилить, расколоть, сложить и до печи донести»,

— рассказал о государственной помощи пенсионер.

Как же так получается?

Размер компенсации за электричество рассчитывается как 50 процентов платы за потребленную электроэнергию в пределах норматива потребления по жилому помещению на долю льготополучателя, то есть у Владимира Васильевича льгота распространяется только на треть установленного норматива.

Заметим, что для жильцов домов с печным отоплением компенсация на покупку дров приобретает первостепенное значение. Главная особенность при расчете по печкам заключается в том, что чем больше людей проживают со льготником, тем меньше его компенсация. Способствует же уменьшению выплаты та самая социальная норма жилплощади, по которой рассчитывается компенсация. У Владимира Васильевича ситуация такая: квартира всего 36 квадратных метров, а по документам на нее полагается одна печь. И никого не волнует, что дом старый, и сквозняки гуляют... Прописаны на жилплощади сам Владимир, его жена и сын, который живет в городе. По сути, получается, что каждый жилец сам себе хозяин тепла. То есть хочешь греться – топи печку своими дровами. Баня, кстати, в эту «долю» не входит, там уж как хочешь, так и грейся.

А вот по вопросу приобретения газа в баллонах Владимир Васильевич выразил положительное мнение. Оказывается, что при покупке газа в баллонах можно рассчитывать на компенсацию 50 процентов расходов при норме 8 баллонов в год. Однако, как показал опыт, сельские жители в среднем расходуют 3-4 баллона в год.

Кроме того, ветеран труда заслужил половинную компенсацию за вывоз твердых бытовых отходов в размере 46 рублей 88 копеек в месяц. Эта льгота распространяется только на него лично. Но об этой привилегии он пока не знал.

Зубы «про запас»

После всех этих математических подсчетов радужные надежды Светланы Ивановны на достойную жизнь как белого человека как-то померкли. Ведь в неблагоустроенной квартире с печным отоплением, помимо нее, живут и другие члены семьи, на которых никакие льготы не распространяются. И та сумма, которая при первом подсчете казалась такой внушительной денежной компенсацией, теперь заметно сдулась.

Пенсионерке осталось только выяснить, как обстоят дела с еще одним ветеранским преимуществом – зубопротезированием. Ее соседка уже обращалась по этому поводу, и ей пришлось ждать своей очереди аж 8 лет. Как-то не верится. Так ли это на самом деле, пенсионерка поинтересовалась в регистратуре районной больницы.

«Люди ждут своей очереди на зубопротезирование с 2018 года! А в прошлом году нам дали всего 510 номерков на весь год»,

— подтвердила информацию работница регистратуры Пряжинской районной больницы.

У Светланы Ивановны с зубами пока все в порядке. Но как прагматичная женщина она уже думает о будущем и... записалась в очередь на зубы. Как бы про запас. Она решила, что с такими темпами как раз к тому времени услуга ей и пригодится.

Хорошо жить еще лучше

В конце долгих хлопот Светлана Ивановна отправилась в сельскую администрацию, чтобы получить справки о составе семьи. Затем с этими документами она направилась в Пряжу, где подала их в Карелэнерго и в отдел социальной защиты для оформления компенсации расходов. Все эти бесконечные поездки заметно опустошили ее скромный пенсионерский кошелек.

Вскоре на телефон Светланы Ивановны пришло сообщение о зачислении социальной выплаты — 932 рубля 88 копеек. Эта сумма едва покрывает стоимость одной поездки в районный центр или город. Тем не менее, женщина была рада и таким деньгам к пенсии: пенсионерам не до жиру...

После всей этой суеты Светлана Ивановна почувствовала сильную усталость. Она призналась, что ей бы не помешал курс восстановления в санатории, но, к сожалению, в Карелии такая льгота для ветеранов труда не предусмотрена...