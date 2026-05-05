Петрозаводчанин Арсений Терских прошёл онлайн‑кастинг в ГИТИС

Компания МТС подвела итоги онлайн‑отбора на актёрский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС для абитуриентов из Северо‑Западного федерального округа в рамках проекта «Поколение М». По результатам творческих испытаний на платформе МТС Линк петрозаводчанин Арсений Терских рекомендован к следующим этапам поступления в Москве.

Отбор провела преподаватель кафедры мастерства актёра Ксения Казакевич. Возможностью выступить воспользовались более 100 претендентов из разных регионов округа. Перед индивидуальными консультациями проходила общая онлайн‑встреча с педагогом: участникам дали рекомендации по репертуару и подготовке к вступительным испытаниям. На отборе каждому участнику было отведено шесть минут для показа номера. Арсений прочитал отрывок из стихотворения Дмитрия Воденникова «Яркие дни», фрагмент рассказа Василия Шукшина «Страдания молодого Ваганова» и басню В. И. Майкова «Кошка и соловей».

Мне кажется, что консультация в онлайн‑формате — хорошая идея! Это уже возможность пообщаться с педагогом, хоть и удалённо. Признаюсь, было достаточно необычно и волнительно, но мне удалось направить эмоции в нужное русло. Очень люблю театр и всё, что с ним связано. Пока я в этом деле дилетант, но хочу большего: новые знакомства, образование, опыт. А значит надо много работать,

— сказал Арсений Терских.

Директор МТС в Карелии Александр Кочкин отметил, что проект МТС и ГИТИС показывает, как цифровые решения упрощают отбор: участники получают профессиональную оценку, оставаясь в родном регионе, экономят время и средства на поездках для очных испытаний.