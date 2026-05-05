Двухлетнего ребенка сбил велосипедист на набережной в Петрозаводске

Днем 2 мая в Петрозаводске в районе набережной неустановленный велосипедист сбил на тротуаре двухлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, все случилось в 14:48 недалеко от ротонды. После наезда маленькому горожанину потребовалась медицинская помощь. Виновник происшествия скрылся с места инцидента, в дорожную полицию о случившемся не сообщил.

Всех, кто был свидетелем этого происшествия, просят позвонить в Госавтоинспекцию.