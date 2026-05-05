Труп с рюкзаком камней вытащили из канала в Петербурге

В Санкт-Петербурге 5 мая из Дудергофского канала достали труп мужчины, за спиной которого находился рюкзак, полный камней. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, страшная находка была сделана в Красносельском районе Северной столицы. На месте произошедшего работали спасатели, сотрудники полиции и Следственного комитета. СК проводит проверку по факту гибели человека. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер.

