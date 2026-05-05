В северных районах Карелии 6 мая ожидается дождь

В среду, 6 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днём с порывами. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днём +11...+13°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. По северным районам небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами с порывами. Температура воздуха ночью +3...-2°С, днём +10...+15°С, местами до +7°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -2°C, днём +7°C.

В Кеми ночью -2°C, днём +7°C.

В Кондопоге ночью +1°C, днём +13°C.

В Медвежьегорске ночью 0°C, днём +13°C.

В Олонце ночью -1°C, днём +11°C.

В Пудоже ночью -1°C, днём +13°C.

В Сегеже ночью 0°C, днём +10°C.

В Сортавале ночью 0°C, днём +12°C.

В Суоярви ночью 0°C, днём +11°C.