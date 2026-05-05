Мать забыла ребенка в машине, он умер от теплового удара в Мексике

В Мексике трехлетний мальчик погиб в раскаленном автомобиле матери, которая отсыпалась после вечеринки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на New York Post.

Уточняется, что ребенок был пристегнут в детском кресле более 12 часов. По данным следствия, женщина вернулась с праздника домой, забыв сына в автомобиле.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, мальчик умер от теплового удара. На его теле обнаружили ожоги рук, предплечий и бедер от горячих поверхностей и воздуха. Судмедэксперт подтвердил, что ребенок был здоров и имел нормальный вес для своего возраста. Расследование продолжается.