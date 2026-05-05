Две страны Европы обратились к Украине по поводу залётов дронов

Финляндия и Эстония заявили властям Украины о необходимости исключить попадание дронов и их обломков на территорию этих стран, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ряд международных источников.

По данным источника, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что использование финского воздушного пространства для любых подобных целей полностью исключено. Неприемлемыми являются даже единичные случаи залёта беспилотников, уточнил политик.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что власти страны направили Киеву чёткий сигнал о том, что обломки БПЛА не должны пересекать её границы.

Ранее президент Финляндии высказался о возобновлении диалога с Россией.