В Карелии впервые появится старший звонарь
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин учредил новую должность старшего звонаря, об этом сообщает паблик «Православие в Карелии».
По данным источника, в зоне ответственности церковнослужителя будет организация колокольного звона Петрозаводской и Костомукшской епархий.
Ожидается, что старший звонарь займется проведением фестивалей, мастер-классов и представлением митрополии на мероприятиях колокольного искусства. В обязанности также войдет экспертиза технического состояния колоколен, создание реестра квалифицированных звонарей, организация их обучения и аттестации, консультирование настоятелей при подборе колоколов для новых и реставрируемых храмов.
Имя первого в истории Карелии старшего звонаря станет известно в самое ближайшее время, отмечается в сообщении.
