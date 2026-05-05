В Карелии впервые появится старший звонарь

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин учредил новую должность старшего звонаря, об этом сообщает паблик «Православие в Карелии».

По данным источника, в зоне ответственности церковнослужителя будет организация колокольного звона Петрозаводской и Костомукшской епархий.

Ожидается, что старший звонарь займется проведением фестивалей, мастер-классов и представлением митрополии на мероприятиях колокольного искусства. В обязанности также войдет экспертиза технического состояния колоколен, создание реестра квалифицированных звонарей, организация их обучения и аттестации, консультирование настоятелей при подборе колоколов для новых и реставрируемых храмов.

Имя первого в истории Карелии старшего звонаря станет известно в самое ближайшее время, отмечается в сообщении.

