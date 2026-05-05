Петрозаводчанам назвали алгоритм действий при беспилотной опасности

Участникам шествия «Бессмертный полк» в Петрозаводске назвали алгоритм действий в случае объявления беспилотной опасности. Горожан призвали не поддаваться панике, покинуть открытое пространство и отойти от окон.

Три шага при объявлении сигнала «Внимание всем!» через громкоговорители системы оповещения либо получении СМС-сообщения о беспилотной опасности пояснили в карельском госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Людей просят сохранять спокойствие, не создавать давку и не распространять какие-то ложные сведения, просят следовать указаниям организаторов акции и экстренных служб. Людям нужно будет покинуть улицы и площади и крыться в каком-то капитальном строение. В госкомитете предлагают спрятаться в подъезде жилого дома, магазине, общественном или административном здании. Нужно будет отойти дальше от окон, витражей, витрин и остекленных конструкций, а также дверных проемов.

Шествие «Бессмертный полк» пройдет в два часа 9 мая по улицам города.