Россиянам напомнили причины приостановки выплаты пенсии

Россиянам могут приостановить выплаты страховой пенсии по старости, если они не являлись за ней в течение шести месяцев подряд, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

По словам эксперта, в этом случае выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

Еще одна причина — неявка инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы. В этом случае выплата замораживается на три месяца, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

Отсутствие подтвержденных данных об обучении человека, получающего страховую пенсию по случаю потери кормильца и обучающегося по очной форме (при достижении возраста 18 лет), станет препятствием для продолжения получения пенсии. Балынин отмечает, что в этом случае выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанному лицу исполнилось 18 лет, либо месяцем, в котором истек срок обучения.

Четвертая причина — истечение срока обучения получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца после достижения им возраста 18 лет, подтвержденного документом образовательной организации. Выплату приостановят на шесть месяцев, начиная с 1 сентября года, в котором указанное лицо завершило обучение.

Балынин подчеркнул, что для возобновления выплаты россиянам необходимо представить заявление и соответствующие документы.