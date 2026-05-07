Овощи для салата и яйца подешевели в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на полках продуктовых магазинов республики за неделю с 28 апреля по 4 мая. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов подешевели огурцы (11,7%), помидоры (8,1%), морковь (2,3%), картофель (1,7%), бананы (1,0%). В то же время выросли цены на лук (2,8%) и яблоки (1,4%).

Из числа других товаров стали дешевле яйца, маргарин, соль и сыры (1,2 - 3,3%). С другой стороны, подорожали подсолнечное и сливочное масло, курица, вареная колбаса, вермишель (1,8 - 3,7%).

Специалисты следят за ценами в торговых точках Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.

