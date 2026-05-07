Только чудо спасло стоявших на остановке петрозаводчан

На Первомайском проспекте ровно 20 лет назад обрушился остановочный комплекс. В районе 9 часов вечера грузовой автомобиль ГАЗ-3307 врезался в остановку. В результате стойка комплекса упала на припаркованную рядом Вазовскую «шестерку». По счастливой случайности ни люди, сидевшие в «шестерке», ни пассажиры, которые стояли на остановке и ждали автобус, не пострадали.

В 1996 году 9 мая троллейбусы Петрозаводска не вышли на линию. Тогда было большое разбирательство по этому поводу – шутка ли: праздник, да какой, а тут такой демарш водителей. Но в Троллейбусном управлении не исключали повторения подобной акции и спустя десять лет. Дело в том, что в начале 2006 года ТУ перестало быть муниципальным – его взяло в аренду частное предприятие «Русские автобусы». И за эти четыре месяца отношения между сотрудниками и начальством резко обострились.

Решено было провести многостороннюю встречу, чтобы найти пути выхода из создавшегося положения. Форма собственности поменялась, но проблемы остались прежними. Работники были снова недовольны тем, как им выплачивают зарплату. За этим следила председатель профсоюзов ТУ Надежда Булатова: «За эти четыре месяца ни разу вовремя и в полном объеме зарплата не выдавалась». У руководства ТУ доводы не поменялись – «денег нет, рассчитывать можно только на себя, компенсацию за проезд социальных льготников ТУ в этом году не получило». Руководитель ТУ Андрей Афанасьев признал: «Те деньги, которые мы собираем на линии, мы вынуждены старательно распределять. Между выплатой заработной платы и оплатой электроэнергии и коммунальных услуг, и приобретением материалов, чтобы выпустить исправный подвижной состав на линию». Поэтому, как он объяснял собравшимся в зале, зарплату приходится выплачивать по частям.

Чтобы хоть как-то исправить положение и сделать пассажирские перевозки рентабельными, руководство предприятия предложило ввести новый график работы – выводить машины на линию позднее, а заканчивать работу раньше. Но вместе с этим изменился и график работы водителей – им приходилось проводить в рейсе по десять часов. Это оказалось тем вопросом, который больше всего волновал собравшихся.

«Я лечу, нарушая ПДП, ПДД, все вот эти, чтобы уложиться в график! Иначе, если я сторможу, то за мной будет хвост. Я приехала на конечную – мне даже в туалет некогда сходить, мне тут же надо ехать, потому что меня сзади поджимают. И я лечу. Я шесть кругов отмотала, не выходя их троллейбуса!»

- эмоционально выступила женщина-водитель.

При этом новое расписание приняли с учетом всех норм трудового законодательства, сообщили в руководстве. А на практике оказалось, что работать в таких условиях люди не могут. Считалось, что новый график пока экспериментальный. Участники собрания приняли решение, что этот эксперимент оказался неудачным. Отменить график могло только руководство, решения профсоюзов носили только рекомендательный характер.

Конституционный суд республики начал рассматривать дело пенсионерки из Эссойлы Марии Полевой. Мария Ивановна неоднократно обращался в суды многих инстанций, потому что считала, что ее права, равно, как и права всей сельской интеллигенции, ущемлены после вступления в силу 122-го закона (о монетизации льгот).

Марии Полевой, как и всем остальным сельским интеллигентам, до 2005 года не приходилось платить за услуги ЖКХ. После принятие закона о монетизации льгот, плата за жилье, по мнению бывшей учительницы, вышла за рамки разумных пределов. В тот момент состоялось только первое заседание суда, на котором пенсионерка Мария Полевая, так же, как и представители Законодательного собрания РК и правительство Карелии, представили аргументы – каждый в свою пользу. Конституционный суд был обязан вынести решение через две недели. Мария Полевая, которая отдала сельской школе 35 лет, на тот момент выиграла районный и Верховный суды. И на этом останавливаться не собиралась.

Таким было 7 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году?